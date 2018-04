Facebook

© Jürgen Fuchs

Zugetragen hat sich der Überfall am späten Samstagabend gegen 22.45 Uhr am Grazer Griesplatz. Zunächst verwickelten die Jugendlichen - vier bis fünf an der Zahl - den 27-Jährigen in ein Gespräch und umkreisten ihn. Dabei zogen sie ihm sein Handy und die Geldbörse aus der Hosentasche.

Als der Grazer das bemerkte und seine Wertsachen zurück haben wollte, versetzten ihm die Unbekannten mehrere Schläge in die Rippen, beschädigten sein Skateboard und flüchteten. Der 27-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei bittet nun um Hinweise: Gesucht wird nach vier bis fünf jungen Männern im Alter zwischen 16 und 20 Jahren ausländischen Typs. Auffällig war besonders einer der Unbekannten: Es soll rund zwei Meter groß und ziemlich durchtrainiert sein. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße, Tel. 059 133-6585, erbeten.