Weiterhin bestimmt recht warmer Südwestwind in der Höhe unser Wetter. Tagsüber hat es zwischen zwischen 24 und 28 Grad Celsius in der Steiermark.

Der Flieder blüht © Fuchs Jürgen

Der Südwestwind löst stellenweise auch sogar föhnigen Wind in den Niederungen aus. Dabei scheint am Sonntag in weiten Teilen der Steiermark tagsüber länger die Sonne und einige hochliegende oder mittelhohe Wolkenfelder stören nur stellenweise ein wenig.