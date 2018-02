Kleine Zeitung +

Steirer-Wetter Minus 23,1 Grad: Letzter Februar-Tag ist eisig

Wieder strenger Morgenfrost im Steirerland: Hoch "Hartmut" schickt uns noch immer tiefe Temperaturen. Am kältesten war es heute in der Früh wieder in Zeltweg mit -23,1 Grad Celsius.