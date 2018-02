Wesentlich wärmer als gestern, aber trotzdem kalt: Das waren frühmorgens die kältesten Orte in der Steiermark. Die Höchstwerte am Dienstag erreichen kaum mehr als minus 12 bis minus 4 Grad Celsius.

Eiskalt bleibt es am Dienstag auch in Graz © Juergen Fuchs

Klirrende Kälte beherrscht weiterhin die Steiermark: Minus 17,1 Grad wurden etwa bei Sonnenaufgang heute Dienstag am Präbichl gemessen. Das ist aber natürlich noch gar nichts gegen Österreichs höchste Wetterstation: In der Nacht wurde am Brunnenkogel in Tirol auf 3400 Metern -32,4 Graz gemessen. Die tiefsten Temperaturen auf den Bergen seit 1987.