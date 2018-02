Unterkühlt und regungslos am Boden Polizeihund "Ludo" fand verletzten Abgängigen (72)

Erfolgreiche Suchaktion nach einem demenzkranken 72-Jährigen. Der Mann war in der Früh in einem Altersheim abgängig gemeldet worden. Als ihn Diensthund "Ludo" am Boden liegend fand, war der Mann schon unterkühlt.