Zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen kam es in den frühen Morgenstunden in Ligist. Ein Fahrer wurde unbestimmten Grades verletzt.

Der pensionierte Pkw-Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt © FF Ligist

Kurz vor 7 Uhr kam es an einer Kreuzung auf der L314 in Ligist zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Pensionist übersah dabei von einer Gemeindestraße kommend einen Pkw, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, in Folge dessen kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander.

Der Pensionist wurde durch den seitlichen Aufprall unbestimmten Grades verletzt. Der zweite Lenker blieb unverletzt. Ein Sanitäter, der zufällig vor Ort war, leistete bis zum Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr Ligist, dem Roten Kreuz und der Polizei Erste Hilfe. Die Straße musste nach der Bergung der verunfallten Fahrzeuge von der Feuerwehr gereinigt werden.

Auch steiermarkweit hat der Schnee die Autofahrer immer noch fest im Griff.