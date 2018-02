Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rettungseinsatz in Parschlug/Kapfenberg © Fuchs

Eine 58-jährige Wanderin aus St. Marein im Mürztal stürzte gegen 12 Uhr am Mittwoch im Bereich des Köglschlagkogels im Raum Parschlug/Kapfenberg und rutschte im steilen Gelände ab. Dabei verletzte sich die Frau an der Schulter. Andere Wanderer alarmierten die Einsatzkräfte. Der Rettungshubschrauber C 12 wurde aus Graz angefordert und konnte die Frau ins UKH Graz fliegen.