Ladendieb festgenommen © Fuchs

Ein 26-jähriger ungarischer Staatsbürger steht im Verdacht, seit Anfang Feber insgesamt sieben Ladendiebstähle in Graz begangen zu haben. Der Verdächtige wurde festgenommen und befindet sich in Haft.

Der Mann wurde am Dienstag gegen 12.50 Uhr von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von mehreren Flaschen hochpreisigem Whiskey beobachtet. Polizisten der Polizeiinspektion Karlauerstraße stellten bei ihren Erhebungen fest, dass der Mann in der letzten Zeit bei sieben Ladendiebstählen in Graz Kosmetikartikel, Alkohol und Schuhe gestohlen hatte. Der 26-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert. Er wird angezeigt.