Drei unbekannte Männer stehen im Verdacht, Dienstagabend in einem Lokal eine Kellnerbrieftasche mit mehreren tausend Euro gestohlen zu haben.

© Juergen Fuchs

Die drei Männer betraten gegen 21 Uhr ein Speiselokal in der Triester Straße und setzten sich an einen Tisch. Vermutlich kurz danach dürften sie die frei liegende Brieftasche in einem Kassabereich bemerkt und gestohlen haben. Kurze Zeit später verließen die Männer das Lokal.