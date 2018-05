Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Julia Margaritha Rijo wurde vor 25 Jahren ermordet © KK

Nachdem der 63-jährige Alfred U. gestanden hat, in seiner Wiener Wohnung eine bisher unbekannte Prostituierte namens „Beata“ erwürgt und zerstückelt zu haben, wird er nun auch zu anderen Mordfällen überprüft. Seine jetzige Tat weist auffallende Parallelen zum Mordfall „Rosi“ auf. Die verweste Leiche der Prostituierten Julia Margaritha Rijo aus Higuey, Dominikanische Republik, war am 17. April 1993 am Rande eines Güterweges bei St. Margarethen im Bezirk Eisenstadt-Umgebung entdeckt worden.

