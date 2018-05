Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor allem im städtischen Raum setzen immer mehr Steirer auf das Rad - gerade auch in der Fastenzeit © APA/Barbara Gindl

Das ist die typische "Autofastende" Person 2018: Sie kommt aus Graz und ist zwischen 51 und 60 Jahre alt, vorwiegend weiblich, langjährige Autofasterin und lebt zu zweit in einem Haushalt mit 1,3 PKWs. Sie nimmt aus Umweltschutzgründen am Autofasten teil und bevorzugt dabei den öffentlichen Verkehr. Mehr als 8100 Autofastende in der Steiermark (das sind 46 Prozent aller österreichischen Autofastenden) sparten in der Fastenzeit 2018 im vierzehnten Autofastenjahr in der Steiermark unglaubliche 4,87 Millionen Autokilometer ein und somit auch rund 1138 Tonnen CO 2 .