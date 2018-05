Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Rosen als Zeichen menschlicher Würde © Gerd Neuhold

Traditionell vor dem Tag der Arbeit, am Tag der Arbeitslosen, werden auf Initiative des Fonds für Arbeit und Bildung der Diözese Graz-Seckau gemeinsam mit Partnern Rosen in allen steirischen AMS-Regionalstellen verteilt. "Die Rosen symbolisieren die von Gott gegebene Würde eines jeden Menschen", erläutert Bernhard Schwarzenegger vom Fonds für Arbeit und Bildung. Der Fonds wolle so auf diese Würde Arbeitsuchender hinweisen und zugleich jenen Aufmerksamkeit schenken, die sich für sie einsetzen.