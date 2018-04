Es ist nicht mehr ganz so heiß: Mit bis zu 25 Grad wird es im Süden am wärmsten sein.

Da blüht den Steirern was ... © Jürgen Fuchs

Eingelagert in die südwestliche Höhenströmung ist eine bei uns in der Steiermark nur sehr wenig wetterwirksame Schlechtwetterfront. Sie bringt vor allem in der ersten Tageshälfte ein paar Wolkenfelder mit, wobei ganz vereinzelte Regenschauer besonders in den Bergen nicht auszuschließen sind.