Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein freundliches Wetter ist für heute angesagt. © Fuchs Jürgen

Die Strömung dreht wieder zunehmend auf Südwest und schwacher Hochdruckeinfluss bestimmt das Wetter. Deshalb scheint am Samstag in der Steiermark zumeist länger die Sonne vom Himmel. Ein paar hochliegende Wolkenfelder stören dabei nur wenig. Etwas dicker werden dann ein paar Quellwolken über den Bergen in den Nachmittagsstunden und in der Folge sind sogar ganz vereinzelte Regenschauer nicht völlig auszuschließen.

"Zumeist sollte es jedoch trocken bleiben und die Sonne sorgt insgesamt doch für recht freundliche Bedingungen", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger optimistisch. Zudem ist es auch wieder angenehm warm und die Temperaturen steigen in den Niederungen am Nachmittag auf Werte bis nahe 25 Grad. Teilweise bläst ein lebhafter Südwind, der im Norden auch langsam wieder föhnige Effekte auslösen dürfte.