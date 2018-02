Zu Wochenbeginn geht es klirrend kalt weiter, Zeltweg erwachte am Montag bei minus 24 Grad! Den Höhepunkt der Kältewälle erreichen wir dann am Mittwoch - mit bis zu 27 Grad unter Null.

Nicht nur Autofahrern macht die Kälte derzeit zu schaffen © Fotolia

Mit minus 24,3 Grad gehörte Zeltweg Montagfrüh zu den kältesten Messstellen Österreichs. Nur in St. Michael im Lungau (minus 25,2 Grad) war es noch frostiger. Auch in Seckau (minus 21,8 Grad) und Ramsau (minus 22,2 Grad) war man in der warmen Stube besser aufgehoben. In Graz wurden rund minus 15 Grad gemessen.