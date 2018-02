Minus 18 Grad in der Früh Wo heute mit minus 4 Grad der Mittags-Hitzepol lag

Eisige Polarluft übernahm in der Nacht auf Sonntag das Wetterkommando. Je nach Bewölkung sinken die Werte ab kommende Woche auf bis zu 25 Grad unter null ab. Wo es in der früh am kältesten war und wo zu Mittag am wärmsten.