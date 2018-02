Rund 500 Anrufe verzeichnet der Pannendienst des Arbö an eisigen Tagen im Schnitt. Wenn die Kälte an einem Wochenende einkehrt, verdoppelt sich die Zahl der Anrufe montags in der Regel sogar. Hauptgrund: eine streikende Batterie. „Bereits marode Batterien präsentieren sich nach einer zweitägigen Ruhephase bei wilden Minustemperaturen naturgemäß ziemlich saftlos“, sagt Wolfgang Kahr, Cheftechniker des Autofahrerklubs. Empfohlen wird, das Auto auch am Wochenende zumindest einmal kurz zu bewegen. Besser ist es aber freilich, die Batterie vorab auf ihre Fitness prüfen zu lassen. Zugefrorene Scheiben sollten nur mit Eiskratzern oder Sprays enteist werden – keinesfalls mit heißem Wasser, das die Scheibe springen lassen kann. Verboten ist es, den Motor warmlaufen zu lassen. Moderne Motoren sind darauf auch nicht angewiesen.