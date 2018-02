Großer Empfang für Lukas Klapfer in Trofaiach. Der zweifache Olympia-Bronzemedaillengewinner von Südkorea war sichtlich gerührt. Und auch Willi Denifl war beim Empfang in Weißkirchen den Tränen nahe. Als Draufgabe kündigte LH-Vize Schickhofer den Ausbau des Nordischen Ausbildungszentrums (NAZ) Eisenerz an.

Lukas Klapfer wurde bei seinem Empfang in Trofaiach vom Chor der NMS Peter Rosegger Trofaiach geschultert. © GEPA pictures

Wenn es jemand schafft, bei eisigen Temperaturen um die minus 14 Grad Hunderte Menschen auf den Hauptplatz von Trofaiach zu bringen, dann muss derjenige schon Besonderes geleistet haben.

Der gebürtige Eisenerzer nordische Kombinierer Lukas Klapfer, der Trofaiach schon vor einiger Zeit zu seinem neuen Heimatort machte, hat das Montag Abend zustande gebracht. Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer waren gekommen, um dem zweifachen Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele in Südkorea einen herzlichen Empfang zu bereiten.

Die Stadtkapelle Trofaiach spielte auf, die Feuerwehr Trofaiach stand Spalier, das Nordic Team der Naturfreunde mit 60 Kindern jubelte fahnenschwenkend, die Nachwuchssportlerinnen und -sportler der NMS Eisenerz und des Nordischen Ausbildungszentrums Eisenerz zeigten Trainingsübungen und die Chöre der Volksschule St. Peter-Freienstein und der NMS Peter Rosegger Trofaiach sangen Ständchen.

„Das ist so wunderschön heute. Ich freue mich sehr, dass so viele Leute gekommen sind“, sagte ein sichtlich überwältigter Klapfer, der auch die beiden wichtigen Frauen in seinem Leben, Katrin und die gemeinsame vierjährige Tochter Valentina, mitgebracht hatte. Immer wieder schaute Klapfer staunend auf seine vielen Gratulanten: „Es ist so unfassbar, dass so viele Leute gekommen sind, um mir zu gratulieren“, meinte er. Und seine Fans jubelten dem nordischen Kombinierer lautstark zu.

Olympia-Held Lukas Klapfer in Trofaiach gefeiert

Als Gratulanten kamen auch Hausherr Bürgermeister Mario Abl, Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer, Sportlandesrat Anton Lang, die Eisenerzer Bürgermeisterin Christine Holzweber, ÖSV-Vizepräsident Anton Leikam, Helmut Lexer und Hans Hörzer vom Steirischen Skiverband, ASKÖ-Präsident Gerhard Widmann, Rudi Tischhart vom Tourismusverband Herzbergland und Horst Klade von Klapfers Verein SC Erzbergland. Beschenkt wurde der sportliche Häuslbauer unter anderem mit einem Wohngutschein und einen lebenslangen Saisonkarte für die Krumpenloipe. Seine Handabdrücke und sein Autogramm verewigte er auch noch in Beton - für den Trofaiacher "Walk of Fame" am Hauptplatz.

Von LH-Stellvertreter Michael Schickhofer gab es noch eine Draufgabe: „Ich weiß, wie sehr dir die Jugend und der Nachwuchssport am Herzen liegen. Deshalb kann ich heute sagen, dass es noch in diesem Jahr den Spatenstich für die Unterbringung des Nordischen Ausbildungszentrums (NAZ) in Eisenerz geben wird. Das ist nach den Schanzenanlagen der Erzbergarena und der Lehrlingsausbildung der fehlende Stein für diese international anerkannte sportliche Ausbildungsstätte.“

Auch in Weißkirchen wurde groß gefeiert

"Coole Typen", hat Bürgermeister Ewald Peer ausgerufen, als er beim Empfang von Olympia-Bronzemedaillengewinner Willi Denifl trotz zweistelliger Minusgrade Hunderte Fans, darunter Renate Götschl, vor dem Weißkirchner Marktgemeindeamt begrüßte. Alle haben gemeinsam mit dem Musikverein mit Fahnen, Glocken, Ratschen und Tröten Aufstellung genommen. Stolz hat "Willi", begleitet von seiner Gattin Ute sowie den Töchtern Nina und Hanna, die Bronzemedaille präsentiert, zu Tränen gerührt sagte er: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es taugt mir riesig, dass so viele Leute da sind, danke." Denifl hat sich an den Moment des Medaillengewinns erinnert: "Do bischt do gstandn wia a kloana Bua."

16 Jahre nachdem er von seinen ersten Olympischen Spielen in Salt Lake City mit seiner "Lebensmedaille" und jetzigen Gattin Ute – sie arbeitete damals im Österreicher-Haus – die Heimreise angetreten hatte, holte er diesmal Edelmetall. Der Bürgermeister vergoldete die „Bronzene“ mit einer Philharmoniker-Goldmünze und übergab eine Familienkarte für das Schwimmbad. "Baden gehen" wird Denifl aber nicht. Bis zur Heim-WM in einem Jahr in Seefeld bleibt er aktiv.