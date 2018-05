Facebook

Renate Götschl wird dem Vorstand des Landesverbandes angehören © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender)

Man darf tatsächlich von einer Ära sprechen, die heute in Tauplitz offiziell zu Ende geht – nach 31 Jahren wird der Steirische Skiverband bei seiner Generalversammlung dann einen neuen Präsidenten bekommen. Besser gesagt, eine ganz neue Spitze. Helmuth Lexer, der längstdienende (Sportverbands-)Präsident des Landes, wird das Zepter dann an Karl Schmidhofer weiterreichen – vorausgesetzt, die Generalversammlung nimmt den Wahlvorschlag an. Aber davon ist auszugehen. Denn auch der scheidende Präsident sagt: "Der neue Präsident weiß, was notwendig ist. Die Vereine haben eine gute Wahl getroffen!"

