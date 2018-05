Facebook

Max Franz mit neuem Material © Fischer Sports GmbH

Zuletzt haben viele - erfolgreiche - Skifahrer ihre Verträge bei den Skimarken verlängert, wie Matthias Mayer oder Kjetil Jansrud bei Head oder auch Mikaela Shiffrin bei Atomic. Nun gibt es aber doch einen "Top-Transfer": Max Franz wird künftig mit Fischer-Ski auf die Jagd nach Spitzenplatzierungen in Abfahrt und Super-G gehen und damit wird er auch Markenkollege von Vincent Kriechmayr.

Der 28-jährige Kärntner, der zuletzt auf Atomic unterwegs war, wird künftig das gesamte Paket - Ski, Schuh und Bindung - des Skiherstellers aus Oberösterreich fahren. Der WM-Bronzene in der Abfahrt von St. Moritz 2017 blickt zuversichtlich entgegen: "Ich freue mich sehr, an Bord der Fischer Race Family zu sein. Ich bin mir sicher, in der kommenden Saison nach vorne fahren zu können."Das Ziel ist klar: Abermals eine Medaille bei der WM in Aare. Fischer-Rennchef Sigi Voglreiter zeigt sich erfreut über den Vertragsabschluss: "Ich bin mir sicher, dass Max uns in den Speed-Bewerben bereichern wird.