Andrew Weibrecht © APA/ROLAND SCHLAGER

"Irgendwann kommt die Zeit, um sich zurückzuziehen, damit man im Leben vorankommen kann", schrieb der Speed-Spezialist Andrew Weibrecht am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite.

Weibrecht erzielte in seiner Karriere in der Saison 2015/16 zwei Weltcup-Podestplätze im Super-G (Beaver Creek und Kitzbühel). Vor allem auf sich aufmerksam machte Weibrecht bei Olympischen Spielen: Im Super G gewann er 2010 in Vancouver die Bronzemedaille, 2014 in Sotschi gar Silber.

Ebenfalls zurückgetreten ist der 35-jährige kanadische Skilangläufer Devon Kershaw. Der Team-Sprint-Weltmeister 2011 (mit Alex Harvey) will sich künftig mehr seiner Frau und seiner 15 Monate alten Tochter widmen. Kershaw gewann im Weltcup drei Rennen, erreichte 14 Podestplätze und war 2010/11 Gesamtzweiter.

Devon Kershaw Foto © dapd