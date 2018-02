Slalomtrainer Marko Pfeifer"Es kann nicht jeder ein Marcel werden, dann wäre jeder ein Seriensieger"

Der Kärntner Marko Pfeifer (43) ist Slalomtrainer des ÖSV-Teams. Zwölf Jahre war er für Myhrer und Co. verantwortlich.

Marko Pfeifer © GEPA (2)

Tiefschläge vereitelten die Ski-Karriere von Marko Pfeifer mit 20 Jahren. Vielleicht ein Wink des Schicksals? Seine Laufbahn als Trainer geht dafür steil nach oben und begonnen hat alles im hohen Norden: „Wir hatten ein Miniteam von zwei, drei Fahrern, einen Co-Trainer und Servicemann und haben so ein Technikteam aufgebaut. Mit Myhrer und Byggmark feierten wir große Erfolge. Es war eine tolle Zeit, aber eben auch Zeit für eine neue Herausforderung“, verriet der Kärntner. So landete der 43-Jährige 2013 im ÖSV-Lager der Slalomspezialisten. „Der Anfang war perfekt mit der Goldenen von Mario Matt und wir haben es in einer kurzen Zeit geschafft, ein junges Team aufzubauen.“

