Sophie Tatzer (rechts) © KK

Eigentlich hat es Sophie Tatzer ihrem Bruder zu verdanken, dass sie seit 2012 steirische Mädchenmeisterin im Ringen ist. Denn die Weststeirerin hat es nur zum Sport geschafft, weil ihr Bruder nicht alleine hingehen wollte. Und ist dann selbst hängen geblieben. „Es ist einfach lustig, in der Gemeinschaft zu trainieren“, sagt die 14-Jährige. Tage, an denen sie sich zum Training schleppen muss, gibt es nicht. „Nein, ich gehe immer gerne hin. Ich war schon drei Mal die Trainingsfleißigste im Verein“, sagt die Athletin des KSV Söding stolz.

Zur Person Sophie Tatzer, geboren am 12. 12. 2003

Sportart: Ringen

Verein: KSV Söding

Erfolge: Steirische Mädchenmeisterin seit 2012, österreichische Mädchenmeisterin 2017

Stolz kann sie auch auf ihr Engagement in der Schule sein. Tatzer ist Schulsprecherin und auch im Schülerparlament. Verantwortung und Selbstbewusstsein gehören also auch im Schulalltag zu ihrem täglichen Begleiter. Eigenschafte, die sie auf die Matte mit nimmt. „Ich bin in meiner Trainingsgruppe oft das einzige Mädchen, da muss ich selbstbewusst sein.“ Und genau jenes Selbstbewusstsein soll sie bald zu neuen Erfolgen führen. „Mein nächstes Ziel ist der Nationalkader, da stehe ich gerade an der Kippe. ich war schon zwei, drei Mal bei Lehrgängen dabei, jetzt will ich auch dabei bleiben.“

