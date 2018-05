Facebook

Julia Scheib © GEPA

„Das war mehr als eine Talentprobe“ – so lautete das Urteil von TV-Expertin Nicole Hosp nach dem Weltcup-Debüt von Julia Scheib im Jänner am Kronplatz in Südtirol. Zwar endete die Premiere der Frauentalerin mit einem Ausfall in Lauf zwei – doch das Erreichen ebenjenes und schnelle Zwischenzeiten nötigten nicht nur Nicole Hosp viel Respekt ab.

Und der große Saisonhöhepunkt sollte erst folgen: In Davos sicherte sie sich den Junioren-Weltmeistertitel im Riesentorlauf und trat damit in Fußstapfen von Ski-Größen wie Anna Veith, Maria Höfl-Riesch und Anja Pärson.

ZUR PERSON Julia Scheib, geboren am 12. 5. 1998 Sportart: Ski alpin

Verein: SC Frauental

Erfolge: Junioren-Weltmeisterin im Riesentorlauf, Podest und Top-Ten-Plätze im Europacup, Weltcupeinsätze

„Es hat mich selbst sehr überrascht, was im vergangenen Winter alles passiert ist“, sagt Scheib und lässt die vergangenen Monate Revue passieren. Bei der Medaillenfeier in Frauental war die 19-Jährige eine gefragte Frau und musste fleißig Autogramme schreiben, dass sie nun in ihrer Heimat auf der Straße erkannt wird, ist keine Seltenheit mehr. In der kommenden Saison hat die ÖSV-Hoffnung viel vor: „Ich möchte im Weltcup richtig Fuß fassen.“