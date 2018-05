Kärntner Tennisschwerpunkt (Folge 1)Erster Weg zum Trainer ist der Übungsleiter

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

KTV-Präsident Hugo Fürstler und die Leiter Dorfer und Prix mit den stolzen 21 neuen Übungsleiterinnen bzw. Übungsleiter © KK

Jede Menge Nachwuchs tummelt sich in den Tennisklubs in Kärnten. Durch die Erfolge von Dominic Thiem greifen vermehrt Mädchen und Buben wieder gerne zum Tennisschläger. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass es in den Vereinen genügend Personen gibt, die sich um die ersten Schritte der begeisterten Neuanfänger kümmern.