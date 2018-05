In der Schweiz ist es am Samstag zu einem tödlichen Rad-Unfall gekommen.

© APA/AFP/GERARD JULIEN

Tragischer Zwischenfall in der Schweiz. Bei den Bike Days in Solothurn ist ein 38-Jähriger tödlich verunglückt.

Der Mann ging in der "Master"-Kategorie an den Start, wie der "Blick" berichtet. Von den Verletzungen, die sich der Schweizer bei einem Unfall zugezogen hatte, konnte er sich nicht mehr erholen. Am Sonntagmorgen erlag er seinen Verletzungen.

Das Rennen wurde am Sonntag fortgesetzt. Das sei mit den Familienangehörigen des Verstorbenen so abgesprochen worden.

