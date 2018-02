Facebook

Bernd Wiesberger © APA/AFP/MANAN VATSYAYANA

Bernd Wiesberger ist der Start in das Honda Classic der Golf-US-PGA-Tour in Palm Beach Gardens am Donnerstag nicht geglückt. Der Burgenländer lag nach dem ersten Tag mit einer 75er-Runde und fünf über Par nur auf dem geteilten 106. Platz. Die Führung in Florida teilten sich der Schwede Alex Noren und der US-Amerikaner Webb Simpson mit einer 66er-Runde und vier unter Par.

Superstar Tiger Woods spielte auf dem 70er-Kurs eine Par-Runde und lag auf dem geteilten 21. Platz.

Für den Deutschen Martin Kaymer ist das US-PGA-Turnier in Palm Beach Gardens bereits nach der ersten Runde beendet. Nach einer 75er-Runde auf dem Par-70-Kurs in Florida musste der 33-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) wegen einer Handgelenksverletzung vorzeitig aufgeben. Für Kaymer war es die erste Aufgabe seiner Karriere.