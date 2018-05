Handball"Das war eine richtige Blamage"

Facebook

Luca Urbani und der HC Kärnten liegen in der Halb- finalserie (best-of-three) mit 0:1 zurück © Markus Traussnig

Vor dem ersten Spiel der Handball-Bundesliga-Halbfinalserie (best-of-three) gegen Leoben schob der HC Kärnten den Steirern kompromisslos die Favoritenrolle zu. Wohl auch deshalb, weil sich in den bisherigen Saisonduellen immer die Heimmannschaft durchsetzte. Auch am Samstag gaben sich die Hausherren keine Blöße. Die Klagenfurter kassierten allerdings eine richtige Klatsche – 16:33 lautete das Endresultat. Lediglich fünf Treffer gelangen dem HCK vor der Pause. „Das war eine Blamage von vorne bis hinten. Wir hatten Chancen, aber konnten sie nicht nutzen. Das müssen wir rein auf unsere Kappe nehmen, war eine katastrophale Leistung“, fehlten Youngster Luca Urbani beinahe die Worte.

Kommenden Donnerstag will sich der HCK in Klagenfurt revanchieren. Dass sie Leoben vor heimsicher Kulisse bezwingen können, haben sie ja heuer schon zwei Mal bewiesen.

Ebenfalls eine Niederlage mussten Ferlachs Damen hinnehmen. Sie verloren im vorletzten Spiel des Oberen Play-offs gegen die Admira 33:34. Dabei gingen Anna Kavalar und Co. mit einer 19:16-Führung in die Pause. „Wir sind mit nur acht Leuten angereist, haben bis zum Ende gekämpft, nur konnten wir die stärksten Spielerinnen nicht in den Griff bekommen. Zudem wurde Nika Matavs abmontiert. Sie hat es am Wurfarm erwischt, spielte trotzdem voll durch“, so Kavalar.

