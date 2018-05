Die Entscheidung über den Abstieg aus der HLA im Duell zwischen HSG Graz und Bruck fällt am nächsten Samstag. Bruck gewann zweites Spiel 28:24.

Bruck (Nagy, Mitte) dominierte die Partie © GEPA pictures

Die Frage, welcher steirische Klub der höchsten heimischen Handball-Liga erhalten bleibt, fällt am 12. Mai (19 Uhr) in Graz. Der HC Bruck entschied das zweite Relegationsspiel gegen die HSG Graz mit 28:24 (13:11) für sich und stellte damit in der Best-of-three-Serie auf 1:1.

Den Grazern gelang es in dieser Partie nie, in Führung zu gehen. Bis zur Halbzeit verlief das Spiel jedoch relativ ausgeglichen, kurz vor der Pause stand es noch 11:11. Doch in der zweiten Hälfte zogen die Brucker davon und bauten die Führung bis auf neun Treffer aus (28:19). Der Schlussspurt der Grazer half da auch nichts mehr.