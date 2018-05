Gegen den Abstieg und den Schwager

Facebook

Philipp Schmiedbauer und David Weinhappl © KK

"Komme, was wolle, die Familie steht immer an erster Stelle", sagt HSG-Graz-Ersatzkeeper David Weinhappl. "Egal, wie die Relegation ausgeht, zwischen uns wird sich nichts ändern." Gemeint ist da sein Verhältnis zu Brucks Abwehrmonster Philipp Schmiedbauer (23), seinem künftigen Schwager. Weinhappl (26) spielt am Samstag mit der HSG Graz das zweite Relegationsspiel um den Verbleib in der HLA im Brucker Hexenkessel (19 Uhr). "Wir haben uns vor zwölf Jahren bei einem Trainingslager kennengelernt und da habe ich auch Kerstin zum ersten Mal gesehen", erzählt der Keeper und fügt mit einem Lächeln an, "und im Oktober werden wir heiraten."