Der erste Schritt für den Klassenerhalt ist aus Grazer Sicht geschafft. Die HSG-Herren besiegten Bruck mit 31:25 (17:11) und liegen in der "Best-of-three-Serie" mit 1:0 voran.

Die Grazer Herren jubelten © GEPA pictures

Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven: Bis zehn Minuten vor Schluss war das Match hart umkämpft, lagen die Grazer nur mit einem Tor voran. Doch dann mobilisierte das Team von Spielertrainer Ales Pajovic noch einmal alle Kräfte und zog davon.

Das Ergebnis fällt somit doch deutlicher aus, als der Spielverlauf hätte erwarten lassen. Die Väter des Erfolgs waren Torhüter Thomas Eichberger, der vor allem in wichtigen Situationen starke Paraden lieferte, und der Topscorer Nemanja Belos mit sieben Treffern Schon am kommenden Samstag haben die Brucker in ihrem Hexenkessel die Möglichkeit, auszugleichen.