Christoph Neuhold wechselt nach Coburg © Screenshot/hsc2000.de

Christoph Neuhold hat einen neuen Verein: Der Steirer verlässt den ASV Hamm Westfalen und unterschreibt beim deutschen Liga-Konkurrenten Coburg einen Vertrag über zwei Jahre.

Der 1994 geborene Neuhold spielte in seiner Jugend für den ATV Trofaiach und stand bei der EM 2018 in Kroatien für das österreichische Nationalteam am Feld. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin schon jetzt auf mein neues Team gespannt. Die ersten Eindrücke der Stadt waren fantastisch, ich brenne schon heute darauf, in der HUK-COBURG arena auf Torejagd zu gehen. Die tolle Stimmung in der Arena habe ich noch sehr positiv im Gedächtnis", sagt der Steirer.