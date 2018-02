Facebook

Daumen hoch: Die Ferlacherinnen freuten sich riesig über ihren Sieg © KK (2)

"Oh mein Gott, bitte nur keine Stichwahl mehr. Ich will kein Déjà-vu. Gegen Carinthians Spittal haben wir im November so knapp verloren. Das muss jetzt klappen“, war Ferlachs Topscorerin Anna Kavalar nur wenige Minuten vor Ende der Wahl die Anspannung regelrecht anzumerken. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen setzten sich die Bundesliga-Handball-Damen schlussendlich hauchdünn gegen den SV Spittal durch und freuten sich riesig über den Titel „Team der Woche“. Dienstagvormittag ließ der Voting-Artikel fast alle internationalen Sportmeldungen auf der Kleine-Zeitung-Homepage hinter sich – nur der neue Austria-Wien-Coach Thomas Letsch lag knapp voran.

Da mussten natürlich auch unsere Ferlacher Herren fleißig mitvoten und wie man sieht, hat es sich voll und ganz gelohnt.

Sportlicher Natur ist der Mannschaft von Trainer Miro Barisic heuer so richtig der Knopf aufgegangen. Am 17. März beginnt für die junge Truppe das Obere Play-off auswärts gegen Perchtoldsdorf. Und die ehrgeizigen Damen werden alles daransetzen, um im Aufstiegskampf mitmischen zu können. „Es wird hart, verdamm hart, aber wir wissen auch, wenn wir gut drauf sind, können wir jeden schlagen. Dann kommt es auch auf die Tagesverfassung drauf an. Hypo ist sehr stark, aber wir konnten sie ja heuer schon einmal besiegen, möglich ist alles. Wir sind jedenfalls bereit und motiviert.“

So lobt Kavalar die Einstellung jeder einzelnen Spielerin: „Wir sind ein Team, jeder ist hundert Prozent dabei, da gibt es keine Zickereien. Durch Nika Matavs ist zusätzlich ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Sie ist so ein positiver Mensch, das wirkt sich natürlich auf die Stimmung aus.“

Kommende Saison dürfte bei Ferlach ein Umbruch im Raum stehen, „da Spielerinnen studieren gehen und wir deshalb versuchen müssen, die Jungen nach und nach aufzubauen“.

