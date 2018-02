Ferlachs Handball-Damen spürten auf einer Raststation in Niederösterreich Olympia-Silbermedaillengewinner Marco Schwarz auf.

Die Ferlacher Handball- Damen ließen sich einen Schnappschuss mit dem Team-„Silbernen“ Marco Schwarz nicht entgehen © KK

Nichts ahnend und leicht erschöpft gönnten sich Ferlachs Bundesliga-Handball-Damen nach ihrem starken Auftritt (44:36-Sieg) gegen die Admira bei einer Raststation in Niederösterreich eine kleine Stärkung. „Wir waren bei McDonalds und ich hab’ dann auf die Seite geblickt und dachte, den kenn’ ich doch, das ist unser Kärntner Olympia-Silbermedaillengewinner in der Mannschaft Marco Schwarz. Wir brauchen jetzt schnell ein Foto mit ihm“, verriet Kärntens Topscorerin Anna Kavalar. Und sie lag natürlich goldrichtig. So fackelten die Damen nicht lange und gingen auf den 22-jährigen Slalomspezialisten zu. „Wir haben ihm natürlich gratuliert, aber ihm auch stolz erzählt, dass wir gewonnen haben.“

