Schule und Leistungssport: Handball-Talent Luca Urbani hat beides voll im Griff © Markus Traussnig

Schlafraum.at Kärnten hat zum zweiten Mal Bundesliga-Titelfavorit Leoben geschlagen. Ihr werdet langsam zum Angstgegner der Steirer?

LUCA URBANI: Es ist uns gegen Leoben, die ein sehr schnelles Spiel bevorzugen, gelungen, ihnen unser Spiel aufzuzwingen. Sie sind dadurch nicht ins Spiel gekommen und wir konnten sie so zu Fehlern zwingen. Das war ein sehr wertvoller Sieg für uns.

Das Halbfinale ist bereits fix.

Ja genau, da die Fivers schon mit einer Mannschaft in der Handball Liga Austria vertreten sind.

Das heißt, das erklärte Ziel ist ganz klar der Aufstieg?

Er ist noch weit entfernt, aber es ist alles möglich. Jetzt ist es wichtig, dass wir uns in den letzten fünf Play-off-Matches so gut wie möglich präsentieren.

Dann Wunschgegner Leoben?

In den Top 4 sind nur noch die besten Teams, da gibt es keinen leichten Gegner mehr. Leoben liegt uns anscheinend, aber als Wunschgegner würde ich sie dennoch nicht bezeichnen.

Wenn man sich die Partien des Oberen Play-off ansieht, sind sie drittbester Werfer (12) der Klagenfurter, liegen nur hinter Miha Tomsic (führt Torliste mit 21 Treffern an) und Spielertrainer Rok Praznik (13). Läuft derzeit also?

Das hab’ ich Rok zu verdanken, der mir viel Spielzeit in der Bundesliga gibt und ich so die Chance hab’, mich zu beweisen.

Ihr Vater ist eine Handball-Legende. Inwiefern wurde ihnen dieser Sport in die Wiege gelegt?

Ich bin quasi in der Handballhalle aufgewachsen. Mein Vater war im Nationalteam, hat beim HCK gespielt und war Manager, so war ich immer mittendrin. Ich würde sehr gern in seine Fußstapfen treten, aber auch meine eigenen hinterlassen.

Haben Sie ein Vorbild?

Uwe Gensheimer von Paris St. Germain. Er ist ein Leader, einer der stets top Leistungen abruft und er ist der technisch außergewöhnlichste Spieler. Von so einem Topmann kann man sich viel abschauen und lernen.

