Philipp D´Angelo holte seinen zweiten Titel © KLZ/Edlinger

Es ist der Traum eines jeden Sportlers, zumindest einmal im Leben den Olymp in seiner Leistungsklasse zu erklimmen. Und - so eine gängige These - wenn das einmal erreicht ist, soll die Sucht nach Wiederholung unbeschreiblich groß sein. Dem kann auch der Villacher Basketballer Philipp D’Angelo (29) nur zustimmen. Der 1,98 Meter-Riese feierte unlängst seinen zweiten Meistertitel in der 2. Bundesliga als Kapitän der Vienna D.C. Timberwolves. "2015 haben wir schon einmal gewonnen, die letzten beiden Jahre ohne Meisterschaft waren hart, aber jetzt ist die Erleichterung und Freude unbeschreiblich groß", schildert D’Angelo, der nach der HAK-Matura wegen seines Wirtschaftsstudiums nach Stationen bei den Wörthersee Piraten und Kapfenberg nach Wien gekommen war und sich in der Basketball-Szene einen Namen gemacht hat. So lief er schon für den BC Vienna, Mistelbach und seit 2013 für seine Wolves auf.