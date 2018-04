Facebook

KOS verpasste das Playoff, die Timberwolves (links der Villacher Philipp D´Angelo) holten den Titel © (c) Markus Traussnig

Nach dem Grunddurchgang war für alle Kärntner Klubs für Spannung gesorgt. Die Raiders wollten den Titel verteidigen und aufsteigen, KOS und die Piraten mussten um den Klassenerhalt kämpfen. Doch es kam alles anders. Villach scheiterte schon im Viertelfinale enttäuschend mit 0:2 an Mattersburg. Negativer Höhepunkt war ein Auszucker von Kapitän Nino Groß, der einen Sessel aufs Feld warf, in Spiel zwei. Damit erhält er eine Acht-Spiele-Sperre für kommende Saison, in der ein personeller Umbruch auf vielen Positionen und in einigen Funktionen bevorstehen könnte.

KOS setzte sich gegen Salzburg, die Piraten und die Wiener Warriors nach knapp verpasster Playoff-Qualifikation zwar souverän durch, am Ende war das Play-Down aber wertlos. Vor dem letzten Spieltag erklärten die Warriors nämlich, freiwillig in die Landesliga gehen zu wollen. "Eine im Nachhinein unnötig lange Saison geht zu Ende. Ein Play-Down und eine Relegation sind sportlich grundsätzlich zu begrüßen, die Entwicklung der letzten Wochen war aber enttäuschend. ", sagte Adrian Benetik, Obmann-Stellvertreter von KOS, nach dem Abschluss-Spiel gegen den Absteiger, das souverän mit 86:57 gewonnen wurde. Somit war auch der Showdown um den zweiten Platz dieser unteren Tabelle zwischen Salzburg und den Wörthersee Piraten - sie waren zuvor über zwei Spielzeiten durchgehend Letzter - eigentlich umsonst. Die so oder geretteten Klagenfurter unterlagen auswärts klar mit 77:96.

Timberwolves als logischer Sieger

Ein wahrer Kraftakt war am Ende der Saison für Grunddurchgangssieger Timberwolves Wien, um den Villacher Kapitän Philipp D'Angelo (29) und Ex-Raiders-MVP Marko Kolaric (33/Zweiter Titel in Folge und zum zweiten Mal Final-MVP, Anm.), nötig, um den angepeilten Titel auch zu holen. Die Wiener, die schon nach dem Halbfinal-Triumph über Mattersburg als Aufsteiger feststanden, brauchten zwei Drei-Spiele-Serien im Play-off. Auch im Finale gegen Sensationsteam und Liganeuling Jennersdorf ging die "Best-of-three"-Serie in die Vollen. Nach einer Auftaktniederlage und einem Auswärtstriumph gelang die Krönung einer tollen Saison vor eigenem Publikum mit 78:61. "Ich bin unglaublich erleichtert. Die letzten Jahre nach dem letzten Titel 2015 waren echt hart, den Pokal nun zum zweiten Mal in den Händen zu halten, ist der Wahnsinn", stahlt der Kapitän, der sich nun auf die ABL freut: "Wir haben einige Erstligisten schon im Cup geschlagen und sind schon so lange zusammen und eingespielt. Da ist die Vorfreude riesig."

In der zweiten Liga werden durch einen Auf- und einen Abstieg zwei Plätze frei, um weiter zu zwölft zu sein. Die BBC Nord Dragonz und ATSE Graz werden als Aufsteiger aus den Landesligen gehandelt.

2. Basketball Bundesliga, letzter Spieltag Playdown, 6. Runde KOS Klagenfurt - Basket2000 Vienna Warriors 86:57 BBU Salzburg - Wörthersee Piraten 96:77 3. Finalspiel Vienna Timberwolves - Jennersdorf 78:61 Enstand in der "Best-of-three"-Serie: 2:1