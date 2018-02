Nach 31 Abmeldungen Streit und Strafe sorgen in der Wiener Krieau für Aufsehen

Facebook

In der Krieau finden auch immer wieder Konzerte statt © APA/HERBERT PFARRHOFER

Trotz eisiger Temperaturen ist seit Montag bei den Trabern in der Wiener Krieau Feuer am Dach. Fünf Trainer - Georg Krenmayr, Sascha Fischer, Peter Schwarzlmüller, Mats Strandquist und Johann Lichtenwörther - weigerten sich, wegen der Unbenutzbarkeit der teilweise gefrorenen Bahn ihre teuren Pferde einzuspannen. Damit brachten sie den Wiener Trabrennverein (WTV) in eine prekäre Situation.

Dieser wollte für den französischen Wettanbieter Pari Mutuel Urbain (PMU) ab 11.10 Uhr die Krieauer PMU-Lunch-Premiere mit sechs Rennen abhalten. Doch nach 31 Streichungen von 60 angegebenen Startern wurde das Teilnehmerfeld mehr als halbiert. WTV-Präsident Peter Truzla belegte schließlich die Besitzer der Nichtstarter "wegen verspäteter Abmeldung eines Pferdes" mit einer Strafe von 300 Euro. Das ergab insgesamt 9.300 Euro, mit denen sich der Rennverein offenbar schadlos halten wollte.

Die betroffenen Trainer reagierten mit Unverständnis, weil ihre Abmeldungen um 8.30 Uhr zeitgerecht erfolgt wären, wenn ein verantwortlicher Ansprechpartner vor Ort gewesen wäre. Außerdem hätte der Wettanbieter PMU Verständnis für die Absage des ganzen Renntages gehabt, da auch in Enghien (Frankreich) an diesem Tag die letzten drei Rennen entfallen mussten.