Nach ihrer erfolgreichen Teilnahme an den olympischen Spielen werden Willi Denifl und Lukas Klapfer heute in ihrer Heimat willkommen geheißen.

Willi Denifl (links) und Lukas Klapfer kehren heute in die Steiermark zurück © GEPA pictures

Heute Montag stehen die steirischen Gemeinden Weißkirchen und Trofaiach kopf. Die erfolgreichen nordischen Kombinierer bringen ihre Bronze-Medaillen von den olympischen Winterspielen in Pyeongchang zurück in die Heimat.

Willi Denifls Empfang findet ab 16 Uhr vor dem Gemeindeamt Weißkirchen statt. Ab 18.30 Uhr wird dann Lukas Klapfer am Hauptplatz in Trofaiach gefeiert. Der 32-Jährige war bei den Spielen in Südkorea zwei Mal als Dritter erfolgreich.