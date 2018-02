Gold an die USA

Curling: Gold an das Team der USA © AP

Die US-amerikanischen Curler haben erstmals die Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen gewonnen. Das Team um Skip John Shuster besiegte im Finale in Pyeongchang die favorisierten Schweden. Die Überraschungsmannschaft aus den USA setzte sich vor rund 3.000 Zuschauern - darunter US-Präsidententochter Ivanka Trump und Schwedens König Carl Gustaf - mit 10:7 durch.

Die Vorentscheidung gelang den US-Amerikanern im achten End: Beim Stand von 5:5 nahm Shuster zwei rote Steine der Schweden aus dem Haus, während fünf eigene dort verbleiben. Damit erhöhte der 35-Jährige auf 10:5 und ebnete den Weg zu seiner zweiten Olympia-Medaille nach Bronze im Jahr 2006 in Turin.

Die Szene im Video:

Bronze in Gangneung ging an die Schweiz, die schon am Freitag gegen Kanada gewonnen hat. Die Nordamerikaner blieben erstmals seit der Wiederaufnahme der Sportart ins olympische Programm 1998 bei den Herren ohne Medaille.