Ski-Team holt Silber Die Höhepunkte der Nacht - und was Sie heute noch erwartet

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die zweitplatzierten Österreicher © APA/AFP/MARTIN BERNETTI

Österreich jubelt über Silber im Team-Bewerb

Österreichs alpines Ski-Team hat bei der olympischen Premiere des Mixed-Teambewerbs bei den Winterspielen die Silbermedaille gewonnen. Im Finale gab es gegen den Olympiasieger Schweiz eine 1:3-Niederlage. Norwegen sicherte sich nach einem 2:2 im kleinen Finale gegen Frankreich aufgrund der besseren Zeit die Bronzemedaille. Im Finale brachte Katharina Liensberger Österreich gegen Denise Feierabend zunächst in Führung, Michael Matt mit einem Torfehler, Katharina Gallhuber mit der knapp schwächeren Zeit und Marco Schwarz mit einem Ausfall verloren ihre Duelle aber jeweils. Im österreichischen Aufgebot standen zudem Manuel Feller (1 Einsatz) und Stephanie Brunner (kein Einsatz).

Nur eine ÖSV-Snowboarderin qualifizierte sich nicht für das Finale

Die Snowboarder Daniela Ulbing, Julia Dujmovits und Ina Meschik sowie Alexander Payer, Benjamin Karl, Sebastian Kislinger und Andreas Prommegger zogen ins Finale des Parallel-Riesentorlaufs ein. Lediglich Claudia Riegler konnte sich nicht qualifizieren. Das Finale findet derzeit statt (live auf ORF 1 und im Liveticker).

Maier im Viererbob zur Halbzeit auf Rang acht

Mit besserer Startnummer hat sich der Viererbob mit Benjamin Maier klar gesteigert. Der Pilot von Österreich eins liegt mit seiner Crew Kilian Walch, Danut Ion Moldovan und Markus Sammer nach zwei Läufen auf dem achten Rang, nur eine Zehntel hinter einem ex aequo auf Platz fünf liegenden Trio. In Führung im Olympic Sliding Center von Alpensia ist Francesco Friedrich (GER) vor Korea. Österreich zwei mit Markus Treichl, Ekemini Bassey, Marco Rangl und Markus Glück blieb auf Platz 23. Die Entscheidung folgt am Sonntag ab 1.30 MEZ.

Heutige Bewerbe mit rot-weiß-roter Beteiligung

Langlauf

Beim 50-Kilometer-Rennen stehen mit Max Hauke und Bernhard Tritscher zwei Österreicher am Start. Los ging das Rennen um 6 Uhr (Liveticker).

Eisschnellauf

Die erkrankte Vanessa Herzog muss aufgrund einer Erkrankung auf die Teilnahme am Massenstart-Bewerb (12 Uhr bzw. 13.30 Uhr) verzichten. Mit dabei ist jedoch Linus Heidegger, der ins Finale einziehen möchte. "Ich habe mit dem dänischen Team trainiert, das half mir weiter", sagt er.

Zudem gibt es noch weitere Wettkämpfe ohne österreichische Beteiligung: Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Bewerbe.

Und im Liveticker verpassen Sie keine Entscheidung.