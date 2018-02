Facebook

Katrin Ofner (rechts im Bild) © AP

Österreichs Skicrosserinnen bereits im Viertelfinale ausgeschieden

Enttäuscht zeigen sich die Österreichischen Skicrosserinnen Katrin Ofner und Andrea Limbacher nach ihrem Bewerb: Für beide kam das Aus bereits im Viertelfinale. "Das Ausscheiden tut sehr sehr weh, da wäre heute mehr drinnen gewesen", sagt die Steirerin Ofner. Limbacher erklärt: "Ich bin ein bisschen frustriert, ich habe heute definitiv nicht die Leistung gebracht, die es gebraucht hätte, um eine Medaille zu holen."

Vanessa Herzog verzichtet auf Massenstart-Bewerb

Wegen Fiebers wird Eisschnellläuferin Vanessa Herzog den abschließenden Massenstart-Bewerb am Samstag bei den Olympischen Spielen in Gangneung/Pyeongchang nicht in Angriff nehmen können. Die Wahlkärntnerin möchte die Sprint-WM Anfang März in China bestreiten. Doch auch ein Antreten bei diesem Großereignis erscheint aus derzeitiger Sicht fraglich.

Heutige Bewerbe mit rot-weiß-roter Beteiligung

Biathlon

Österreichs Biathlon-Herren-Staffel will heute ihre Medaillen-Serie fortsetzen. Im rot-weiß-roten Aufgebot stehen neben Julian Ebenhard noch Bruder Tobias, Simon Eder und Dominik Landertinger. Los geht es um 12.15 Uhr.

Zudem gibt es noch weitere Wettkämpfe ohne österreichische Beteiligung: Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Bewerbe.

