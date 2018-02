Österreichs nordische Kombinierer starteten ideal in den olympischen Teambewerb: Das Quartett Mario Seidl, Bernhard Gruber, Lukas Klapfer und Wilhelm Denifl führt nach dem Springen vor Deutschland und Japan.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wilhelm Denifl holte mit seinem tollen Sprung eine gute Ausgangslage für das Laufen heraus © GEPA pictures/Andreas Pranter

Die österreichischen Nordischen Kombinierer gehen im olympischen Teambewerb in Pyeongchang als Spitzenreiter in den 4x5-km-Langlauf (11.20 Uhr/live ORF). Mario Seidl, Bernhard Gruber, Lukas Klapfer und Wilhelm Denifl haben aber nur umgerechnet sechs Sekunden Vorsprung auf Topfavorit Deutschland und 19 auf Japan. Die viertplatzierten Norweger weisen einen Rückstand von 27 Sekunden auf.

Hier geht's zum Liveticker!

Bernhard Gruber freute sich nach seinem Sprung: "Es war ein richtiger Erleichterungssprung. Ich bin wie in Zeitlupe dahingeflogen. Ich hab einfach passieren lassen, was da für eine Energie frei wird, ist unglaublich." Auch Kollege Lukas Klapfer war von der Teamleistung begeistert: "Es war echt genial! Der Willi (Anm.: Denifl) hat einen super Sprung zum Abschluss gemacht."

Schlussspringer Wilhem Denifl sprach die Erwartungshaltung vor dem Springen an: "Erwartet haben wir es nicht, aber erhofft. Jeder hat sich immer noch mehr gesteigert und ist lockerer geworden. Man sieht, was dann rauskommt." Damit kündigt sich ein spannendes Rennen um die Medaillen an. Die fünftplatzierten Franzosen liegen 1:09 Minuten zurück.