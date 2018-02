Olympiasiegerin Gasser-Show bei der Pressekonferenz

Facebook

Anna Gasser © GEPA pictures

Es war der erste große Auftritt als Olympiasiegerin von Anna Gasser – die internationale Pressekonferenz. Und da sorgte die Kärnterin für Lacher, nicht immer ganz freiwillig. Begonnen hat alles mit einer Frage des Ö3-Reporters Michael Kasper, wie Gasser ein Kärntner. Er fragte, ob ihr jetzt langsam klar sei, dass sie Gold habe. Aufgrund der schlechten Akustik, wie der Dolmetscher nach der PK sagte, war das aber nur schlecht auf dem Podest zu hören. Und Gasser fragte nach: „Was hat er gesagt? Klar?" worauf der Dolmetscher die Frage ins Englische übersetzte, ehe Gasser antworten konnte.

Und wenn Gasser dann auf Deutsch antwortete, lauschte sie fast ergriffen der Übesretzung durch den Dolmetscher, quittierte das sogar mit einem „Hört sich gut an, wenn du das so sagst“.

Um dann bei der Frage eines Kollegen aus den USA auf den Dolmetscher zu vergessen und gleich auf Englisch zu antworten. Auf den Hinweis, dass sie auch Deutsch sprechen könne, er sei ja da, fuhr Gasser der Schock in die Knochen und sie quittierte das mit einem lauten „Ahh… Fuuuuck…“. Um dann schnell die Hände vor das Gesicht zu schlagen, weil sie merkte, dass das Schimpfwort natürlich via Mikrofon in voller Lautstärke in den Raum getragen worden war. So oder so: Die PK war lustig und locker – und Anna den internationalen Journalisten gleich noch sympathischer.

