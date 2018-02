Der Internationale Sportsgerichtshof (CAS) will den Fall des russischen Curlers, der unter Dopingverdacht steht, am Donnerstag verhandeln. Auch ohne Anhörung des Athleten.

Alexander Kruschelnizki © APA/AFP/WANG ZHAO

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) will den Fall des russischen Curlers Alexander Kruschelnizki an diesem Donnerstag verhandeln, auch wenn der Bronze-Medaillen-Gewinner auf seine Anhörung verzichten will. Es gebe keine Änderungen, teilte CAS-Generalsekretär Matthieu Reeb am Donnerstag in Pyeongchang mit. Die Ad-hoc-Kammer des CAS werde wie geplant um 14.00 Uhr Ortszeit zusammentreten.

Nachdem bei Kruschelnizki auch in der B-Probe das verbotene Mittel Meldonium nachgewiesen worden war, hatte der Curler mitgeteilt, er verzichte auf eine Anhörung. Sein Verband will die Medaille zurückgeben. CAS-Generalsekretär Reeb verwies darauf, der Athlet könne keinen Einspruch zurückziehen, den er nicht selbst eingereicht habe. Dies könnten nur das Internationale Olympische Komitee oder der Curling-Weltverband. Kruschelnizki hat einen formalen Verstoß eingeräumt, bestreitet aber Doping. "Ich habe niemals die Regeln des Sports gebrochen oder Doping genutzt", sagte Kruschelnizki in einer Mitteilung am Mittwoch.

Nach den Sanktionen gegen Russland wegen des Manipulationsskandals bei den Winterspielen 2014 in Sotschi will die IOC-Exekutive am Samstag entscheiden, ob die russischen Sportler am Sonntag bei der Schlussfeier wieder unter eigener Fahne, mit eigener Hymne und eigener Kleidung ins Olympiastadion einlaufen dürfen.