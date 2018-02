Facebook

Marcel Hirscher © GEPA pictures

Es wird keine dritte (Gold-)Medaille für Marcel Hirscher bei diesen Winterspielen geben: Der Österreicher hatte bereits zu Beginn seiner Fahrt Probleme, schied dann bereits mit einem Fehler nach 22 Sekunden aus. "Die ganze Woche war ich schon schlecht im Slalom. Das war jetzt nur das Endresultat. Diesmal ist es für mich nicht so gut gelaufen. Eigentlich war ich von oben weg chancenlos", sagt der zweifache Olympiasieger. "Ich kenne es nicht, dass es mich so schleudert. Der Slalom ist heuer eigentlich meine beste Disziplin. Aber so unerwartet, wie ich Kombinations-Gold geholt habe, so unerwartet war heute der Ausfall. In Summe hat bei Olympia aber alles perfekt geklappt. Dass es einmal nicht geht, gehört auch dazu."

In Führung liegt Favorit Henrik Kristoffersen vor dem Schweden Andre Myhrer (+0,21 Sekunden) und dem Franzosen Victor Muffat-Jeandet (+0,62).

Und die Österreicher? Weit abgeschlagen. Marco Schwarz hat bereits 0,90 Sekunden Rückstand auf den Norweger Kristoffersen. "Die Piste war ganz anders als im Training. Leider ist der Rückstand ein bisschen zu groß, aber im 2. Durchgang ist noch einiges möglich." Auch Michael Matt hat (+1,28) ist weit weg von der Spitze. Manuel Feller fehlen sogar 1,63 Sekunden auf den Führenden.

<<< Der 2. Durchgang jetzt im Liveticker >>>

1. Durchgang Herren-Slalom 1. Henrik Kristoffersen (NOR) 47,72

2. Andre Myhrer (SWE) 47,93 +0,21

3. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 48,34 +0,62

4. Manfred Mölgg (ITA) 48,40 +0,68

5. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 48,53 +0,81

6. Alexis Pinturault (FRA) 48,54 +0,82

7. Clement Noel (FRA) 48,58 +0,86

8. Marco Schwarz (AUT) 48,62 +0,90

9. Ramon Zenhäusern (SUI) 48,66 +0,94

10. Kristoffer Jakobsen (SWE) 48,74 +1,02

11. Daniel Yule (SUI) 48,88 +1,16

12. Michael Matt (AUT) 49,00 +1,28

13. David Ryding (GBR) 49,09 +1,37

14. Stefano Gross (ITA) 49,27 +1,55

. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 49,27 +1,55

Weiter:

16. Manuel Feller (AUT) 49,35 +1,63 Ausgeschieden (u.a.): Marcel Hirscher (AUT)