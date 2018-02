Facebook

Anna Gasser © APA/HELMUT FOHRINGER

Sie ist amtierende Weltmeisterin im Big Air, hat 2018 den Sieg bei den X-Games geholt und ist nun auch Olympiasiegerin: Anna Gasser setzt sich gegen die Konkurrenz durch und jubelt über ihre erste Medaille bei den Spielen.

Die Weltmeisterin setzte sich im Finale mit 185,00 Punkten klar vor der US-Amerikanerin Jamie Anderson (177,25) und der Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (157,50) durch und holte damit die erste erste Freestyle-Snowboard-Olympia-Medaille für Österreich.

"Es ist ein super Gefühl, ich freue mich so, dass es geklappt hat", sagt die Kärntnerin Gasser. "Ich wusste, ich muss riskieren und meine besten Tricks zeigen, wenn es klappen soll. Wie ich den letzten Sprung gelandet bin, wusste ich, es muss zum Sieg reichen." Druck habe Österreichs Sportlerin des Jahres aber schon verspürt. "Von außen, aber ich habe mir auch selbst einen gemacht. Weil ich alles dafür getan habe, dass es hier klappt. Ich bin auch schon um 3 in der Früh aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Ich wollte nicht ohne Medaille heimfahren."

Winterspiele 2018: Impressionen des Big-Air-Bewerbes Anna Gasser jubelt über Gold.

Da freut sich auf Freund Clemens Millauer im Zielbereich mit: "Bei mir könnte die Freude nicht größer sein. Es war spannend. Und es ist unglaublich, dass sie so stark geblieben ist. Besser geht es gar nicht. Das ist die beste Revanche für den Slopestyle-Bewerb gewesen."

Und auch Trainer Christian Scheidl jubelt mit seiner Athletin mit: "Ich bin sehr glücklich und erleichtert. Auch Gratulation an Anna, wie sie mit dem Druck umgegangen ist. Als Trainer steht man oben und versucht, gute Laune zu verbreiten. Gerade im Contest geht es darum, dass sich der Athlet wohlfühlt."

Zur Person Anna Maria GASSER (26):

Geboren: 16. August 1991 in Villach

Wohnort: Millstatt

Größe/Gewicht: 1,67 m/52 kg

Familienstand: ledig (Freund Clemens Millauer)

Verein: SGS Spittal/Drau

Hobbys: Snowboarden, Musik, Lesen, Sport

Größte Erfolge:

Olympia: Gold Big Air 2018 Pyeongchang

WM: Gold Big Air 2017 Sierra Nevada

Silber Slopestyle 2015 Kreischberg

X Games: Gold Slopestyle 2017 Hafjell

Silber Big Air 2017 Aspen

Bronze Big Air 2017 Hafjell

Weltcup: Freestyle-Gesamtsiegerin 2016/17

Big-Air-Gesamtsiegerin 2016/17

7 Weltcupsiege (6 Big Air, 1 Slopestyle)

Sieg bei US Open Vail 2017

Sonstiges: schaffte im November 2013 als erste Frau einen "Cab Double Cork 900", einen doppelten Rückwärtssalto mit halber Drehung

Auszeichnungen:

* Österreichs "Sportlerin des Jahres" 2017

* Gewinnerin des "ESPY Award" von ESPN in der Kategorie

"beste weibliche Actionsportlerin"

2. Olympiateilnahme