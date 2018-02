Um 2 bzw. 5.30 Uhr geht der Herren-Slalom der olympischen Winterspiele in Yongpyong über die Bühne. Marcel Hirscher, der mit der Nummer fünf startet, greift nach seiner dritten Goldmedaille.

Dieses ÖSV-Quartett startet im Olympia-Slalom: Hirscher, Schwarz, Matt und Feller (von links) © GEPA pictures

Österreichs Skistar Marcel Hirscher greift am Donnerstag nach seiner dritten Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Der Kombinations- und Riesentorlauf-Sieger gilt auch im Slalom als Favorit, seinen ÖSV-Kollegen Michael Matt, Marco Schwarz und Manuel Feller werden ebenfalls Medaillenchancen eingeräumt.

Hirscher geht als erster Österreicher in die Olympia-Entscheidung im Slalom in Yongpyong. Der Salzburger startet die Mission drittes Gold in Südkorea mit der fünf, Matt kommt mit sechs, Schwarz mit neun und Feller mit zwölf. Der norwegische Hirscher-Herausforderer Henrik Kristoffersen hat die vier ausgefasst.

Gasser mit guten Chancen

Neben den alpinen Ski-Herren gibt es am Donnerstag weitere Medaillenchancen für österreichische Athleten: Die Kärntnerin Anna Gasser ist im Big Air eine aussichtsreiche Gold-Anwärterin. Podestplätze winken zudem den Nordischen Kombinierern Wilhelm Denifl, Bernhard Gruber, Lukas Klapfer und Mario Seidl im Team-Bewerb von der Großschanze sowie im Idealfall auch den Alpin-Kombiniererinnen Ricarda Haaser, Ramona Siebenhofer und Stephanie Venier.