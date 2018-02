1. Ole Einar Björndalen (NOR), Biathlon (8 4 1)

2. Björn Dählie (NOR, Langlauf (8 4 -)

3. Marit Björgen (NOR), Langlauf, (7 4 3)

4. Ljubow Jegorowa (RUS), Langlauf (6 3 -)

5. Viktor An (RUS/KOR), Short Track (6 - 2)