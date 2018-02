Facebook

Martin Fourcade flog einmal mehr zu Gold © (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND)

Schon Startläuferin Lisa Hauser kam von Anfang an nicht richtig in die Spur. Beim zweiten Schießen musste sie drei mal Nachladen, ersparte sich wenigstens eine Strafrunde, übergab aber mit 1:09 Minuten Rückstand an Katharina Innerhofer. Und auch ihre 2+2 Nachlader waren einfach zu viel.

Da standen die beiden Herren Simon Eder und Julian Eberhard auf ziemlich verlorenem Posten. Am Ende schaute nur der 10. Platz heraus, mit 2:22 Minuten Rückstand.

An der Spitze wurde aus einem anfänglichen Duell zwischen Deutschland und Italien am Ende fast ein Vierkampf um Gold zwischen den Deutschen, Italienern, den Franzosen und den Norwegern. Denn Arnd Pfeifer musste beim vorletzten Anschlag zweimal nachladen, beim letzten Schießen sogar in die Strafrunde. Und es war einmal mehr Martin Fourcade, der die Kastanien mit seinem unnachahmlichen Laufstil aus dem Feuer holte. Gold ging so an die Franzosen, der insgesamt fünft an Fourcade, vor Norwegen und Italien.